Abbas Arakçi, ABD ile Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu için Cenevre’ye gitti. Arakçi, “Adil ve eşitlikçi bir anlaşma için buradayız, tehditlere boyun eğmeyiz” derken, temasları kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile de görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün ABD ile yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turu için İsviçre’nin Cenevre kentine gitti. Umman’ın ara buluculuğundaki müzakereler öncesi açıklama yapan Arakçi “Adil ve eşitlikçi bir anlaşma için gerçekçi düşüncelerle Cenevre’deyim. Masada olmayan şey; tehditler karşısında boyun eğmek” ifadelerini kullandı.

İsviçre’de temaslarına başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme Arakçi’nin konakladığı yerde gerçekleşti. Görüşmede, İran ile UAEA arasındaki iş birliği kapsamında, İran’ın nükleer programına yönelik Ajans denetimleri çerçevesindeki bazı teknik konular ile Meclis’in kabul ettiği yasa doğrultusundaki süreçlerin ele alındığı ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, İran’ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin teknik değerlendirmelerini de dile getirdiği ifade edildi.

UAEA Başkanı Grossi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cenevre’de yarın yapılması planlanan önemli müzakereler öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kapsamlı teknik görüşmelerimizi tamamladık” dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi “Müzakereleri ciddi bir kuşku ve güvensizlik ortamında yürütüyoruz. Geçmişte yaşananları da hiçbir şekilde göz ardı etmemiz mümkün değil. Cenevre görüşmeleri, Umman’da ele alınan başlıkların devamı niteliğinde olacak ve umarız ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde sağlayabiliriz” dedi.

