SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kümelenme desteği kapsamında düzenlenen “3. Millî Havacılık Endüstrisi Çalıştayı” başladı.

Çalıştay, havacılık sanayisinde yerli ve millî üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, kuruluşların ulusal ve uluslararası tedarik ekosistemine entegrasyonunun hızlandırılması ve sürdürülebilir rekabet seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle sektörün temel paydaşlarını bir araya getirdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, açılış konuşmasında “Türkiye havacılıkta artık takip edilen ülke durumuna geçti. Havacılık başarılarını sürdürebilmek için kalite ve müşteri memnuniyeti esas olacak. Türkiye’nin millî havacılık takımı olarak burada birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, kümelenme olarak üyelerinin uluslararası havacılık sektörüne entegrasyonunu sağlamayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. İkinci “Bugünkü çalıştayda atılacak her bir adım Türkiye’nin havacılık ve uzay sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya ise savunma ve havacılık sanayisinin yüzde 80’in üzerinde yerliliğe ve 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaştığına işaret etti.



