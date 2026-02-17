“İstanbul ve Ankara gibi illerimizde yetmişli, seksenli yıllarda şahit olduğumuz temel eksiklikler yaşanıyor. Tam bir başıboşluk var. Bundan kendi partilerindeki insanlar da rahatsız.”

Haber Merkezi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partilerinin üye sayısını 600 binden fazla artırdıklarını belirterek “İki milyon haneyi ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Özellikle mahalle teşkilatlarını güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi. Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen Büyükgümüş gündeme dair soruları da cevapladı.

BİR DEVLET PROJESİ

Terörsüz Türkiye sürecinin yeni fırsat penceresi açtığını ifade eden AK Partili Büyükgümüş “Cumhur İttifakı birlikteliğiyle üç kazanım elde ettik. Birincisi Malazgirt ruhuna dönülmesi. İkincisi savunma sanayisinde hamle yapılması. Üçüncüsü terörün kaynağında yok edilmesi. Terörsüz Türkiye, milletin gözetimi altında bir devlet projesidir” diye konuştu. Terörle mücadeleye yılda 50 milyar dolar gittiğini anlatan Büyükgümüş “Terörün bitmesiyle İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra Adana’dan Hakkâri’ye uzanan hattın dördüncü büyük çekim merkezi olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

CHP’DE BAŞIBOŞLUK VAR

Konuşmasında CHP’yi de eleştiren Büyükgümüş şöyle devam etti: “İstanbul ve Ankara gibi illerimizde yetmişli, seksenli yıllarda şahit olduğumuz temel eksiklikler yaşanıyor. Tam bir başıboşluk var. CHP yönetimi de yolsuzluk çetesini aklama makinesine dönüştü. Biz de CHP’nin içine düştüğü durumdan mutlu değiliz. Depremin yıl dönümünde Hatay’a gittik. Habib-i Neccar Camii’nin açılışını yaptık. Camiyi, Konya Büyükşehir Belediyesi ihya etti. Antakya Ulucami’nin yapımını da Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. Belediye CHP’ye geçti. Caminin yerinde yeller esiyor.”

İSTANBUL’DA YÜKSELİŞTEYİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de AK Parti’nin yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. Özdemir “İstanbul’da 150 bin yeni üye yaptık. Nisan 2025’te anketlerde yüzde 35,5 olan oy oranımız yüzde 41,7’ye çıktı. Bunda MHP’nin oyu yok. Yüzde 7’ye yakın bir artış var. CHP’li belediyelerde ise geriye gidiş söz konusu. 2029 yerel seçiminde 2014 yılında olduğu gibi bir seçim sonucu bekliyoruz. Siyasi tecrübelerimiz bunu gösteriyor. İstanbul yönetilemiyor. Suyun litresi doğalgazdan fazla. İspark ücretleri Avrasya Tüneli ile eş değer hâle geldi. İBB bütçesi 14 bakanlıktan daha büyük ama yedi yılda elle tutulur hizmetleri yok” diye konuştu.

İstanbul’da bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Özdemir “Değişik kesimlerden katılımlar olacağını öngörüyoruz. Sıkışmış yüzlerce CHP’li başkan olduğunu biliyoruz. Beykoz örneğinde olduğu gibi kötü muameleye maruz kaldığında temas kuruyorlar. Vatanına, milletine, bayrağına hizmet edecek herkese kapımız açık” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası