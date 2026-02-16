Borsa İstanbul haftayı rekorla açtı! BİST 100, 14.339 puanı test etti
Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününü rekor seviye ile tamamladı. BİST 100, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 seviyesine yükseldi.
- BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 puana ulaştı ve 14.320,87 seviyesiyle gün içi rekor tazeledi.
- Toplam işlem hacmi 217 milyar lira olarak gerçekleşti.
- Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı.
- Finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 4,20 ile en çok yükselen, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 0,55 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.
- Türkiye'nin ocak ayı merkezi yönetim bütçe gelirleri 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak açıklandı.
- Analistler, BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanı direnç, 14.200 ve 14.100 puanı ise destek konumunda değerlendiriyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 puanla rekor seviyeden tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 217 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı.
Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
KÜRESEL PİYASALARDA TABLO
Küresel piyasalarda, ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.
Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla birlikte günü alıcılı bir seyirde tamamladı ve gün içinde en yüksek 14.320,87 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.
Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.