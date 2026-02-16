İtalya Başbakanı Meloni, Sicilya’daki Niscemi’de yaşanan toprak kayması felaketi için 150 milyon avroluk özel kaynak ayrıldığını açıkladı. Selden etkilenen diğer bölgeler için de yüz milyonlarca avroluk destek paketi hazırlanıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması felaketinden etkilenen Niscemi ilçesini yeniden ziyaret etti.

Sicilya Adası’nda, Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi’de 25 Ocak’ta meydana gelen ve 4 kilometrelik bir hattı etkileyen heyelan sonrası 1600’den fazla kişi tahliye edilmiş, yüksek riskli alanlar “kırmızı bölge” ilan edilmişti.

Toprak kayması yutmuştu! Meloniden felaket bölgesine 150 milyon avro

BÖLGE İÇİN 150 MİLYON AVRO

Meloni, 18 Şubat’ta çıkarılacak yeni kararnameyle Niscemi için özel olarak 150 milyon avro ayrıldığını açıkladı. Sel ve aşırı yağışlardan etkilenen Sardinya, Kalabriya ve Sicilya genelini kapsayan düzenlemede ise altyapı onarımı, tazminatlar ve özellikle tarım sektörüne destek için yüz milyonlarca avroluk ek kaynak öngörüldüğünü belirtti.

“SİYASİ DEĞİL, TEKNİK KARAR”

“Kırmızı bölge” içinde kalan evlerine girmek ve eşyalarını almak isteyen vatandaşlara da seslenen Meloni, güvenlik şeridinin belirlenmesinin teknik bir süreç olduğunu ve zorlanmaması gerektiğini vurguladı.

Başbakan ayrıca, Fabio Ciciliano’nun Niscemi’deki afet için “olağanüstü komiser” olarak atanacağını duyurdu.

Yetkililer, bölgede toprak hareketliliğinin yavaşladığını ancak tamamen durmadığını belirterek normale dönüş için kesin bir tarih vermenin henüz erken olduğunu ifade ediyor.

