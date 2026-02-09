İtalya’nın güneydoğusunda gündüz vakti yaşanan silahlı soygun girişimi ortalığı savaş alanına çevirdi. Zırhlı para nakil aracını durdurmak için yolu kapatan saldırganlar patlayıcı kullandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

İtalya’nın güneydoğusunda Brindisi ile Lecce kentlerini birbirine bağlayan kara yolunda adeta çatışma alanı oluştu.

Silahlı bir çete, zırhlı para nakil aracını durdurmak için yolu kapattı, patlayıcı kullandı, güvenlik güçleriyle silah sesleri yükseldi.

YOL ATEŞE VERİLEN ARAÇLA KAPATILDI

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre saldırı, Brindisi-Lecce hattındaki “613” numaralı kara yolunda yaşandı. Özel bir şirkete ait zırhlı para nakil aracı, güzergâh üzerine park edilen ve ateşe verilen başka bir araç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Ardından kar maskeli saldırganlar harekete geçti.

İtalya’da film gibi soygun! Ortalık savaş alanına döndü

PATLAYICI KULLANILDI

Soyguncular, zırhlı aracı açmak için patlayıcı kullandı. O sırada bölgeye ulaşan güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralanan olmadı ancak çevrede büyük panik yaşandı.

SOYGUN BAŞARISIZ OLDU, KAÇIŞ FİLM GİBİ

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle para nakil aracındaki paraya ulaşılamadı. Saldırganlar bu kez yoldan geçen başka bir aracı durdurarak gasp etti ve olay yerinden kaçtı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İtalyan jandarması, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi Lecce ili yakınlarında yakaladı. Soruşturma genişletilirken, çetenin diğer üyeleri için arama çalışmaları sürüyor.

"VAHŞİ BATI SAHNESİ"

İtalyan basını, gündüz vakti yaşanan saldırıyı “Vahşi Batı’yı andıran sahneler” sözleriyle aktardı. Aynı kara yolunda 2024 yılında da otomatik silahlı 10 kişilik bir çetenin zırhlı araçtan yaklaşık 3 milyon avro çaldığı hatırlatıldı.

