Belçika’nın Mons kentinde 11 Şubat’ta başlayan doğal gaz kesintisi 12 bin haneyi etkiledi. Yetkililer gaz akışının yeniden sağlandığını ancak sayaçların tek tek açılması gerektiği için sürecin zaman alacağını açıkladı.

Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Mons kentinde geçen hafta başlayan doğal gaz kesintisi sürüyor.

RTBF’nin haberine göre, 11 Şubat’ta teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti şimdiye kadar 12 bin haneyi etkiledi. Yetkililer, yaklaşık 2 bin eve yeniden doğal gaz verilmeye başlandığını duyurdu.

SAYAÇLAR TEK TEK AÇILACAK

Valon bölgesinin yüzde 75’inden fazlasına elektrik ve doğal gaz dağıtımı yapan Ores şirketinin sözcüsü Annabel Vanbever, kesinti sonrası güvenlik amacıyla etkilenen hanelerdeki doğal gaz sayaçlarının kapatıldığını belirtti.

Vanbever, şebekeye yeniden gaz verilmeye başlandığını ancak sayaçların teknik ekipler tarafından tek tek açılması gerektiğini ifade ederek sürecin zaman alabileceğini ve normale dönüş için net bir tarih verilemeyeceğini söyledi.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisinden etkilenen vatandaşlar için belediyeye ait bazı merkezlerin duş gibi temel ihtiyaçlar için hizmete açıldığını açıkladı.

Martin ayrıca, vatandaşların ısıtıcı talebinde bulunabileceğini belirterek destek çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

