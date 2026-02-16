İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 83’e çıktı
İstanbul’da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle özellikle D-100 Karayolu’nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Gündem 1 dk önce
İstanbul'da haftanın ilk günü akşam iş çıkışı saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yüzde 83 yoğunluğa ulaşarak kilitlendi.
- İstanbul'da Pazartesi akşamı iş çıkışı saatlerinde trafik kilitlendi.
- Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
- Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde trafik durma noktasına geldi.
- Yetkililer, yağışlı havalarda sürücüleri takip mesafesi ve trafik kuralları konusunda uyardı.
Megakentte haftanın ilk günü akşam iş çıkışı saatlerinde trafik adeta kilitlendi. Yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde birçok ana arterde uzun araç kuyrukları oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 83'E ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.
Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşlerinden ve okullarından çıkan vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlandı.
Yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
