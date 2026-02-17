CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, müşteki sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve kendisini destekleyen kişilerin, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren delegelere baskı uyguladığını iddia eden Savaş, şunları söyledi:

“Ayrıca, geçersiz oyların iptali için hukuka aykırı şekilde hareket edildiği ve bazı oyların usulsüz biçimde işaretlenerek geçersiz hâle getirildiği iddia edilmektedir. Parti tüzüğü gereğince birinci ve ikinci oylamaların arasında en az üç saatlik bir zaman dilimi bulunması gerekirken bu tüzük hükmüne divan başkanlığı riayet etmeyerek, bir saat gibi kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde usule uyulmadan ikinci tur oylamaya geçilmiştir. Bu durum kurultayın kayda alınan videolarından açıkça görülecektir. Bu şekilde Kurultay delegelerinin iradesi fesada uğratılmak istenilmiştir ve başarılmıştır.”

Öte yandan mahkeme heyetinin, Lütfü Savaş’tan ve CHP’den delege listesini yeniden istediği belirtildi.



