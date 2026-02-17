Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun toz Marmara Bölgesi’ni de etkiledi. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu aktardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun toz Marmara Bölgesi’ni etkisi altına aldı. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman bu durumun özellikle solunum sistemi açısından ciddi sağlık riskleri barındırdığı uyarısını yaptı.

Çöl tozlarının yalnızca kum taneciklerinden oluşmadığını, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu aktaran Dr. Akduman, “Bu tozlar ağır metaller, polenler ve mikroorganizmalar taşıyabilir. Bunlar solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabilir” dedi.

