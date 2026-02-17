"Zor bir maç bizi bekliyor" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sezona başlarken hedefimiz ilk 8’e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu şimdi play-off’tan yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, turun geçilmesi halinde takıma prim dopingi yapacağı da öğrenildi.

Ali Naci Küçük - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda evinde Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenlerken, sarı-kırmızılı yönetimin turun geçilmesi halinde takıma prim dağıtacağı öğrenildi.

KÖTÜ BİR DÖNEMDELER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Juventus ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu. Zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Buruk "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8’e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24’ün içinde olup play-off’la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat. Rakibimizin ne kadar iyi oyunculara ve teknik direktöre sahip olduğunu biliyoruz. Ama zor bir dönemden geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Juventus'u gözüne kestirdi! Var bir hayalimiz

GALİP GELMEK İSTİYORUZ

Juventus’un iki gün önce lig maçı oynadığına dikkat çeken Buruk "Onlara göre daha dinlenmiş bir durumda olacağız. Taraftarımızla bundan önceki atmosferleri oluşturup kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maçta bitmeyecek. Juventus ön alan baskısını iyi yapıyor. İyi hücum ve savunma yapmalıyız. Oyuncu profili ne olursa olsun beraber savunup beraber hücum yaparsak galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var. Şu anda hem fiziksel hem mental hem de kadro olarak en iyi durumumuzdayız. Galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

PRİM DOPİNGİ

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayıp kampa girdi. Yönetim, bu kritik maç öncesinde prim dopingi yaptı. Sarı-kırmızılılar son 16 turuna kalmaları halinde takıma toplam 2 milyon euro prim dağıtacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası