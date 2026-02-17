UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi takımların muhtemel kadroları belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İtalyan devi Juventus’u ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 20.45’te başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1’den canlı yayımlanacak. Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, 13. sırada kendine yer bulan Juventus karşısında ilk maçı sahasında kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

SINIRDA İKİ İSİM

Galatasaray’da maç öncesinde dört eksik bulunuyor. Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, bugün eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak. Galatasaray’da Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.

Galatasaray Futbol Takımı

PRİM DOPİNGİ

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayıp kampa girdi. Yönetim, bu kritik maç öncesinde prim dopingi yaptı. Sarı kırmızılılar, son 16 turuna kalmaları hâlinde takıma toplam 2 milyon avro prim dağıtacak.

OSİMHEN REKOR PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon altı golü bulunan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon üç gol daha atarsa Burak Yılmaz’ı geride bırakarak, “Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu” ünvanını elde edecek.

Victor Osimhen - Yunus Akgün

KENAN İLK DEFA

A Millî Takım ve Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa kupalarında ilk defa bir Türk takımına rakip olacak. 2022 yılında Bayern Münih altyapısından bedelsiz olarak Juventus’a transfer olan Kenan, bu sezon 35 maça çıkarken rakip fileleri 9 defa havalandırdı.

63 YILDIR SAHASINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor. Aslan son mağlubiyetini 23 Ocak 1963 tarihinde Milan karşısında yaşadı. Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

LEROY SANE MÜJDESİ

Okan Buruk, sakatlığını atlatan Alman yıldız Leroy Sane’nin tamamen iyileştiğini söyledi. Buruk “Leroy Sane, Manchester City maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 20 günlük maç eksiği var ama son üç gündür takımla çalışıyor. Şu anda oynayabilecek durumda. Maçta bizimle olacak” dedi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Uğurcan

Sallai

Davinson ( Singo)

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Yunus

Barış Alper

Lang

Osimhen

Juventus

Di Gregorio

Kalulu

Bremer

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Koopmeiners

Conceicao

McKennie

Kenan

Openda

