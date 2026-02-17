Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli, bu sabah 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahibi olan şahıslara ait tapuların, yabancı kişilere yüksek kârla satılacağı vaadinde bulunan bir şebeke belirlendi.

"REKLAM GİDERİ" DİYEREK ÜCRET İSTEDİLER

Dolandırıcılık şebekesinin, satışı yapılacağı öne sürülen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

