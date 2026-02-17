Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi hafta başında 14.339’dan kapanış rekoruna imza atarken, yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş %27,33’e ulaştı. BİST 100 kapsamındaki şirketlerde sadece 2026 primleri ise 1,5 ay gibi kısa sürede %100’e yaklaştı. Bazı hisselerdeki hızlı primler ve açıklanan pozitif bilançoların ardından, hedef fiyatlarda da revizyonlar gelmeye başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya da rekorla başladı. Endeks dünkü işlemleri %1,12 primle 14.339 puandan tamamladı. Aynı zamanda rekor kapanışa imza atan BİST 100 endeksinde yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş %27,33’e ulaştı.

Analistler, son 11 yılda döviz bazında test edilen 344 doların önemli bir direnç olduğuna işaret ederken, bu seviyenin yaklaşık 15 bin puana denk geldiğini aktarıyor. Muhtemel kâr satışları halinde ise 13.400 seviyesi ilk destek olarak gösteriliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE

BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında yıl başından itibaren getirilerin %100’e yaklaşması da dikkatlerden kaçmıyor. 2026 yılında 16 Şubat’a kadar gerçekleşen işlemlerde en çok 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-BSOKE: 31,40 TL (%92,64)

-KTLEV: 40,80 TL (%90,30)

-DSTKF: 987,50 TL (%77,93)

-ECILC: 128,80 TL (%57,46)

-GUBRF: 542,00 TL (%55,75)

-KLRHO: 475,00 TL (%55,10)

-ASTOR: 177,10 TL (%51,50)

-FROTO: 134,30 TL (%44,95)

-TOASO: 348,25 TL (%40,99)

-SKBNK: 10,81 TL (%38,95)

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Ünlü Yatırım tarafından yapıla değerlendirmede, yılın ilk enflasyon raporundan faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyal alan yurt içi piyasalarda risk iştahının güç kazanarak sürdüğü belirtilerek “Bu çerçevede Borsa İstanbul yeni haftaya yurt dışından pozitif ayrışarak başladı” ifadelerine yer verildi.

YENİ HEDEF FİYATLAR

Bu arada İş Yatırım, en çok yükselen ilk 10 listesinde yer alan Ford Otosan için hedef fiyatını yukarı revize etti. Şirketin sağlıklı bilançosuna, yüksek kapasite kullanım oranına, elektrikli araçlardaki konumuna, temettü politikasına ve ihracat odaklı iş modeline dikkat çekilen analizde; hedef fiyat 172,60 TL’ye yükseltildi.

İş Yatırım, yine bu yılın ilk 6 haftasında en iyi performans gösteren hisselerden olan TOASO için de yeni hedef fiyatını 500,00 TL olarak belirledi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporlarında derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

