Uyuşturucu soruşturmasında aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Listenin en dikkat çeken isimleri ise sağlıklı atıştırmalıklar satan Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ile Nailcan Kurt oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA OYUNCU VE ŞARKICILAR DA VAR

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gözaltına alındı.

Nailcan Kurt - Murathan Kurt

ZÜBER'İN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan Züber isimli firma ortakları Murathan Kurt ile Nailcan Kurt da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Sağlıklı atıştırmalık üretip satan firma sahiplerinin uyuşturucu operasyonunda alınması dikkat çekti.

Nailcan Kurt, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyor, Muratcan Kurt ise şirkette yönetim kurulu üyesi.

