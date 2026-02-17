Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir ailenin bulunduğu otomobile yamaçtan kopan kaya parçası isabet etti. Meydana gelen olay sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, Aile bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kazma Bağları Kum Ocağı mevkiinde 33 yaşındaki Muhammed E., 2 kardeşi ve 1 komşusuyla birlikte aracıyla Maksutlu Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Muhammed E., Kum Ocağı bölgesinden geçildiği sırada, alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası aniden yola yuvarlandı.

Kopan kaya seyir halindeki araca isabet etti! 2'si ağır 4 yaralı

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Kaya parçası, seyir halindeki aracın ön camını kırarak içeri girdi. Kazada sürücü Muhammed E., araçta bulunan komşusu İsmail D. ve 2 kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Muhammed E. ve İsmail D.'nin durumunun ağır olduğu, 2 kardeşinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, aile üyeleri bölgede daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

Kopan kaya seyir halindeki araca isabet etti! 2'si ağır 4 yaralı

"HASTAMIZ KOMADA ŞU AN"

Sürücü Muhammed E.'nin kuzeni İbrahim E., alanda çalışan iş makinesinin önlem almadığını ve çalışma yaparken kaya parçasının koptuğunu söyleyerek, "İki tane ağır yaralı, iki tane hafif yaralı yaralımız var. Ve iş makineleri gördüğünüz gibi halen çalışmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde önlem alınmadı. Hastamız komada şu an. Hiçbir şekilde hala bir önlem alınmamış bir şekilde burada çalışılıyor. Sorumlulara hiçbir şekilde bir şey sorulmadı. Bizim amacımız adalet yerini bulsun. Ve hiçbir şekilde sorumlular dahi gelip bir geçmiş olsun dileklerini iletmediler. Neden hala önlem alınmıyor? Ve üstten aşağı görüyorsunuz hala taş yuvarlıyorlar. İş makineleri hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hala Ayşe Ekşi ise yeğeninin üzerine eve giderken kaya parçaları düştüğünü kaydederek, "İş makinesinin çalışması nedeniyle kaya düştü. Ne bir önlem var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Hala iş makineleri çalışıyor." dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası