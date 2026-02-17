SPOR SERVİSİ
Lamine Yamal penaltı kaçırdı, Barcelona kaybetti: La Liga'da yeni lider Real Madrid oldu
La Liga'nın 24'üncü haftasında Barcelona, deplasmanda Girona'ya 2-1 mağlup oldu. Katalan devi, 10 hafta sonra liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı.
Barcelona, La Liga'nın 24'üncü haftasında Girona'ya deplasmanda 2-1 yenilerek, 3 maç sonra puan kaybetti ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı.
- Barcelona, Girona'ya deplasmanda 2-1 yenildi.
- Lamine Yamal, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kaçırdı.
- Katalan ekibi, 58 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu 60 puanlı Real Madrid'e devretti.
Barcelona, La Liga'nın 24'üncü haftasında deplasmanda Girona'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla Katalan ekibi, 3 maç sonra puan kaybederken; Girona, 3 haftalık hasrete son verdi.
Konuk ekibin golü, 59'uncu dakikada Pau Cubarsi'den geldi. Girona, 61'de Thomas Lemar ve 86'ncı dakikada Fran Beltran'ın golleriyle galibiyete uzandı. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kaçırdı.
Barcelona, 58 puanda (19 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet) kaldı ve 10 hafta sonra liderlik koltuğunu 60 puanlı Real Madrid oturdu.
