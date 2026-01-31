SPOR SERVİSİ
Barcelona'da Fermin Lopez kararı: Resmi açıklama geldi
Barcelona'da genç orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in sözleşmesi uzatıldı. 21 yaşındaki futbolcu, yeni anlaşmayla 2031'e kadar Katalan ekibinde kalacak.
Barcelona, Fermin Lopez ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
- Fermin Lopez'in yeni kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olacak.
- 2003 doğumlu Fermin Lopez, 2016'da La Masia'ya katıldı ve 2023-2024 sezonundan beri A takımda forma giymekte.
- Fermin Lopez, bu sezon 26 maçta 10 gol attı ve 11 asist yaptı.
Barcelona, altyapısında yetişen Fermin Lopez ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 22 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olacak.
Yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı ve Lopez'in imza sonrası basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi.
2003 doğumlu Fermin Lopez, henüz 13 yaşındayken La Masia'ya katıldı. 2022 yazında Linares Deportivo'ya kiralanan oyuncu, 2023-2024 sezonundan bu yana Barcelona A takımında forma giyiyor.
26 MAÇTA 10 GOL
Bu sezon Katalan ekibiyle 26 maça çıkan 22 yaşındaki orta daha, 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
