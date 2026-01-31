Barcelona'da genç orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in sözleşmesi uzatıldı. 21 yaşındaki futbolcu, yeni anlaşmayla 2031'e kadar Katalan ekibinde kalacak.

Barcelona, altyapısında yetişen Fermin Lopez ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 22 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olacak.

Yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı ve Lopez'in imza sonrası basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi.

Fermin Lopez

2003 doğumlu Fermin Lopez, henüz 13 yaşındayken La Masia'ya katıldı. 2022 yazında Linares Deportivo'ya kiralanan oyuncu, 2023-2024 sezonundan bu yana Barcelona A takımında forma giyiyor.

26 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon Katalan ekibiyle 26 maça çıkan 22 yaşındaki orta daha, 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

