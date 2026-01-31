Temsilcimiz Galatasaray ile Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus'un eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

İki takım 11 Aralık 2013'te karşılaşmış; Galatasaray, kar yağışı nedeniyle ertesi gün kaldığı yerden devam eden maçı 85'te Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

17 Şubat Salı

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

24 Şubat Salı

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

