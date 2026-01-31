Şampiyonlar Ligi play-off programı: Galatasaray'ın maç takvimi
Temsilcimiz Galatasaray ile Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus'un eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
- Sarı-kırmızılı takım ile Juventus arasındaki ilk maç, 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te RAMS park'ta oynanacak.
- İkinci maç 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da yapılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
17 Şubat Salı
20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
18 Şubat Çarşamba
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
Rövanş maçlarının programı ise şöyle:
24 Şubat Salı
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)
25 Şubat Çarşamba
20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)