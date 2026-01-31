Sarı kırmızılılar, tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere altı defa karşılaştığı Juventus’a sadece bir kere yenildi. Aslan iki maçı kazandı, üç maç ise berabere bitti. 2013’te karlı havada oynanan karşılaşma hafızalardan silinmedi…

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti.

Sen Aslan'ı iyi bilirsin Juve! G.Saray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İtalyan deviyle eşleşti

TURU GEÇERSE ADA’YA

Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada bitiren Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek. Son 16 öncesi play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kuraya seri başı olarak girmeyen Galatasaray ilk maçı 17 Şubat’ta evinde, rövanşı ise 25 Şubat’ta Torino’da oynayacak. Bu turu geçen taraf son 16 turunda İngiliz ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham’dan biriyle eşleşecek.

İKİ GÜN SÜREN MAÇ

Bu kura günün en dikkati çeken eşleşmelerinden birisi oldu. Galatasaray ile Juventus bugüne kadar tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere altı defa karşılaştı. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaların sadece birini kaybederken, ikisini kazandı, üç maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2013’te İstanbul’da karşı karşıya geldi. 2-2’nin rövanşında, karşılaşma yoğun kar yağışı sebebiyle 31. dakikada ertelendi. Ertesi gün 15.00’te kaldığı yerden başlayan maçın 85. dakikasında Drogba’nın kafayla indirdiği topu ağlara gönderen Sneijder, Galatasaray’ı ikinci tura taşırken, İtalyan devi iki gün süren macerada elenerek evine dönmüştü.

Sen Aslan'ı iyi bilirsin Juve! G.Saray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İtalyan deviyle eşleşti

MİLLÎ YILDIZ JUVE’NİN SİLAHI! KENAN TÜRK TAKIMINA KARŞI

Juventus’ta yıldızını günden güne parlatan millî futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk defa bir Türk takımına karşı forma giyecek. Kenan, bu sezon 30 maçta 9 gol, 7 asistle takımının en önemli silahı durumunda. Juve’nin kadrosunda Kenan’ın yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe’de forma giyen Filip Kostic de yer alıyor.

CHİELLİNİ O MAÇI UNUTAMIYOR: O HATIRAYI SİLMEK İÇİN FIRSAT

Juventus’un yöneticisi Giorgio Chiellini, Fransız yıldız Robert Pires’in çektiği kurada Galatasaray adını görünce gülümsemekten kendini alamadı. Chielini “Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul’daki maç geldi. İstanbul’daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat” dedi.

İBRE YİNE UGARTE’YE DÖNDÜ

Galatasaray’da ibre yeniden Manchester United’ın ön liberosu Manuel Ugarte’ye döndü. Teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği merkez orta saha oyuncusu Papa Gueye için İspanyol ekibi Villarreal kiralama isteğine kapıyı kapatıp bonservis bedeli için de 40 milyon avrodan aşağıya inmeyince Ugarte defteri yeniden açıldı. Ugurte için İngiliz ekibine isteğe bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası