Marmaray, İZBAN ve Başkentray’ın bayramda ücretsiz olup olmayacağı netleşti. Ramazan Bayramı öncesi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı ve detayları açıklandı.

Marmaray, İZBAN ve Başkentray hatlarının bayramda ücretsiz olup olmayacağı Ramazan Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası ücretsiz ulaşım uygulamasının detaylarını ve geçerli olacağı tarihleri araştırıyor.

MARMARAY, İZBAN, BAŞKENTRAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı süresince bazı ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Marmaray (İstanbul), Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) hatlarında bayram süresince ücret alınmayacak. Uygulama, 20 Mart 2026 saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart 2026 saat 24:00’e kadar devam edecek. Böylece bayramın ilk gününden son gününe kadar bu hatları kullanan yolcular ücretsiz seyahat edebilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca bu hatlarla sınırlı kalmıyor. Aynı karar kapsamında Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca belediyeler ile onların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz uygulama geçerli olacak.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

