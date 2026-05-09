İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan ve dünya kamuoyunun serbest bırakılması için seferber olduğu Brezilyalı Sumud aktivisti Thiago Avila ile Saif Abukeshek bugün özgürlüğüne kavuştu.

İsrail istihbarat teşkilatı Şabak, bir haftayı aşkın süredir hukuksuz şekilde gözaltında tutulan aktivistlerin bugün, 9 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılacağını Adalah hukuk ekibine bildirdi.

Brezilyalı Thiago Ávila ve Saif Abukeshek, bir haftadan fazla süredir İsrail tarafından hukuka aykırı olarak gözaltında tutuluyordu. Adalah hukuk ekibinden yapılan açıklamaya göre, ikili bugün ilerleyen saatlerde İsrail göçmenlik makamlarına teslim edilecek. Sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar göçmenlik bürosunda gözaltında tutulacak olan aktivistlerin, önümüzdeki günlerde ülkeden gönderilmeleri bekleniyor.

Gözaltı süresi boyunca her iki aktivist de açlık grevi yaparken, Abukeshek 5 Mayıs'tan itibaren su içmeyi de reddetmişti.

Avila'nın da İsrail cezaevindeki esareti 1 haftadır sürerken Brezilya'da yaşayan annesi Teresa Regina de Avila e Silva, hayatını kaybetti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN AKTİVİSTLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Thiago'nun yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.

Filonun yayınladığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin aktivistlere yönelik ağır fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını ortaya koydu. Yunan makamlarına teslim edilen 179 aktivistin ifadelerine göre, gözaltına alınan kişilerin sistematik şekilde aşağılandı, kötü koşullarda tutuldu, cinsel ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı belirtiliyor.

SUMUD ÇOĞALARAK DEVAM EDİYOR

Sumud Filosu, İsrail'in uluslararası sulardaki saldırılarına rağmen geri adım atmıyor. 30'dan fazla tekneden oluşan konvoyla Girit'ten demir alan filo Marmaris'e doğru yelken açtı.

