Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, ablasıyla birlikte sokakta yürüyen küçük bir erkek çocuğu, aniden üzerine doğru koşarak havlayan sokak köpeği nedeniyle büyük bir panik yaşadı. Korkuyla koşup ablasının yanına sığınan minik çocuğun o yürekleri ağza getiren anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri yara almadan atlatılan olayın ardından köpek bölgeden uzaklaşırken, duruma tepki gösteren mahalle sakinleri küçük çocuğun yalnız olması halinde çok daha vahim sonuçlar doğabileceğini belirterek yetkililerden tedbir alınmasını talep etti.

