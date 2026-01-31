Temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakibinin de belli olduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde büyük bir gafa imza atıldı. Eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın çektiği kura esnasında, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hatası yayıncı kuruluşun dikkatinden kaçmadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri

"HİÇBİR TAKIM YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUYAMADI"

Kura öncesi konuşan Marchetti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir takımın lig etabını namağlup tamamlayamadığını belirterek, "36 takımın hiçbirinin yenilmezlik ünvanını koruyamamış olması aslında ne kadar büyük bir çekişme olduğunun göstergesi oldu" dedi.

İlhan Mansız, Viktoria Plzen kurasını böyle çekti

TRT'DEN 'HATA' UYARISI

Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, 8 maçlık lig etabını 3 galibiyet, 5 beraberlik sonucu namağlup tamamladı. Marchetti'nin gafı, yayıncı kuruluşun dikkatinden kaçmadı. TRT, yayın sırasında izleyicilerini bu hata konusunda uyardı.

Puan tablosunda 14'üncü sırada yer alan Plzen, Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu. Eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın çektiği kura sonrası temsilcimiz, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu

