UEFA Avrupa Ligi kurasında büyük gaf: TRT canlı yayında hatayı fark etti
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakibinin de belli olduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde büyük bir gafa imza atıldı. Eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın çektiği kura esnasında, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hatası yayıncı kuruluşun dikkatinden kaçmadı.
- Giorgio Marchetti, KUpa 2'de 8 haftalık lig etabını hiçbir takımın namağlup tamamlayamadığını söyledi.
- Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, 8 maçta aldığı 3 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup tek takım olarak dikakt çekti.
- Yayıncı kuruluş TRT, Marchetti'nin bu hatası konusunda izleyicileri uyardı.
- Kura çekimi sonucu temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi canlı yayını sırasında büyük bir gaf yapıldı. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olduğu kurada verdiği yanlış bilgi sosyal medyada gündem oldu.
"HİÇBİR TAKIM YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUYAMADI"
Kura öncesi konuşan Marchetti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir takımın lig etabını namağlup tamamlayamadığını belirterek, "36 takımın hiçbirinin yenilmezlik ünvanını koruyamamış olması aslında ne kadar büyük bir çekişme olduğunun göstergesi oldu" dedi.
TRT'DEN 'HATA' UYARISI
Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, 8 maçlık lig etabını 3 galibiyet, 5 beraberlik sonucu namağlup tamamladı. Marchetti'nin gafı, yayıncı kuruluşun dikkatinden kaçmadı. TRT, yayın sırasında izleyicilerini bu hata konusunda uyardı.
Puan tablosunda 14'üncü sırada yer alan Plzen, Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu. Eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın çektiği kura sonrası temsilcimiz, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.