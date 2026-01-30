UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuralar çekiliyor. Son maçında Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında lig etabını 12 puanla tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kaldı. Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.
Ligde 19'uncu sırada yer alan sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest (İngiltere) ve Viktoria Plzen (Çekya) oldu.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma; UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirip, son 16 turuna direkt katılım hakkı elde ettiler.
ELENEN TAKIMLAR
Young Boys, Sturm Graz, FSCB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv; ilk 24 dışında kalarak, Avrupa defterini kapattılar.
FİNAL İSTANBUL'DA
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs