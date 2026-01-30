Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig etabını 12 puanla 19'uncu sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Son olarak FCSB (Steaua Bükreş) ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekibin UEFA'dan elde ettiği gelir netlik kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 12 puanda 19'uncu sırada tamamladı.

FCSB-Fenerbahçe maçı

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırabilmek için play-off mücadelesi verecek. Avrupa Ligi'nde lig etabının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir belli oldu.

TOPLAM GELİR 21.8 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak toplam 8,6 milyon euro (yaklaşık 447 milyon TL) kazandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde toplanan 12 puan, play-off aşamasına kalınması ve yayın havuzundan elde edilen gelir ile birlikte sarı-lacivertlilerin bu sezonki toplam kazancı 21,8 milyon euroya (yaklaşık 1 milyar 133 milyon TL) ulaştı.

