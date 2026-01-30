Fenerbahçe kasayı doldurdu: UEFA'dan gelen para belli oldu
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig etabını 12 puanla 19'uncu sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Son olarak FCSB (Steaua Bükreş) ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekibin UEFA'dan elde ettiği gelir netlik kazandı.
- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırabilmek için play-off mücadelesi verecek.
- Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak sarı-lacivertliler 8,6 milyon euro kazandı.
- UEFA Avrupa Ligi'nde toplanan 12 puan ve yayın havuzundan elde edilen gelir ile birlikte Fenerbahçe'nin bu sezonki toplam kazancı 21,8 milyon euroya ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 12 puanda 19'uncu sırada tamamladı.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırabilmek için play-off mücadelesi verecek. Avrupa Ligi'nde lig etabının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir belli oldu.
TOPLAM GELİR 21.8 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak toplam 8,6 milyon euro (yaklaşık 447 milyon TL) kazandı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde toplanan 12 puan, play-off aşamasına kalınması ve yayın havuzundan elde edilen gelir ile birlikte sarı-lacivertlilerin bu sezonki toplam kazancı 21,8 milyon euroya (yaklaşık 1 milyar 133 milyon TL) ulaştı.