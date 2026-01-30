Avrupa Ligi'nde FSCB ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti. FCSB karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek ise kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldız kalecisi Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki FCSB karşılaşmasında performansıyla göz doldurdu.

Maçın her iki devresinde de çok kritik kurtarışlara imza atarak golü önleyen Brezilyalı file bekçisi, takımını ayakta tutan isim oldu.

7 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Ederson, müsabakanın 10, 31, 33, 36, 51, 56 ve 89. dakikalarında kalesinde duvar örerek rakip oyunculara geçit vermedi.

Tecrübeli yıldızın Bükreş'teki performansı, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan büyük övgü aldı.

İSMAİL YÜKSEK SİFTAH YAPTI

FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.

ELEME MAÇLARINDA ATMIŞTI

Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.

Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.

