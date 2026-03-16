Ömer Faruk Yurtseven'den NBA ekibine 10 günlük imza
NBA takımlarından Golden State Warriors, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı.
10 GÜNLÜK SÖZLEŞME
Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı." denildi.
Ömer Faruk Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.
27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.
