Lamine Yamal’dan anlamlı hareket: Şampiyonluk turunda Filistin bayrağı dalgalandı
Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal, Filistin bayrağı açarak desteğini gösterdi.
- Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.
- Bu galibiyetle Barcelona'nın puanı 91'e yükseldi ve Real Madrid'in 14 puan önüne geçti.
- Barcelona takımı, şampiyonluk sonrası üstü açık otobüsle şehir turu attı.
- Fas asıllı İspanyol yıldız Yamal, şehir turu sırasında Filistin bayrağı açtı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Camp Nou'da aldığı El Clasico zaferiyle ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.
ŞAMPİYON BARÇA ŞEHİR TURU ATTI
Barcelona takımı, kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle Barselona'da şehir turu attı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda futbolcular tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.
YAMAL FİLİSTİNİ UNUTMADI
Fas asıllı İspanyol yıldız Yamal, üstü açık otobüsle yapılan şehir turu sırasında Filistin bayrağı açarak desteğini gösterdi. Kutlamalarda İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni topladı.