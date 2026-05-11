Son dakika... Muhittin Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Adliyesi’nde ek ifade veriyor. TGRT Haber canlı yayınında Böcek’in ifadesinden dikkat çeken bölümler paylaşıldı. İfadede Özgür Özel'in 2024 yılında seçim öncesi genel merkezde belediye başkanları ile yaptığı toplantıdaki talepleri de yer aldı, işte detaylar...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında ek ifade verdi. Böcek'in ek ifadesinde anlattıklarını TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında açıkladı. İşte Atik'in o ifadeleri;

"Muhittin Böcek yeniden Antalya Adliyesi'ne götürüldü, ek ifade veriyor. Böcek'in ifade alma işlemi devam ediyor. İfadesinden de bir bölüm aktarayım. Para alma verme suçlamaları ile ilgili 2024 yılının Ocak ayında CHP Genel Merkezinde yapılan adaylık toplantısından bahsetmiş. Bu toplantıya tüm belediye başkanlarının, aday olanların ve olmayanların da katıldığını söylemiş. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıda "seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konuda yardımcı olun" diye talimat verdiğini aktarmış.

TALİMATI ÖZGÜR ÖZEL VERDİ

İfadesinde toplantı sonrası Antalya'ya döndüğü gibi oğlu Gökhan Böcek ile bir görüşme yaptığını ve genel merkezden gelebilecek taleplerin takip edilip yerine getirilmesi gerektiği yönünde talimat verdiğini dile getirmiş. Yani para mevzusu ile ilgili talimatı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiğini anlatmış."

