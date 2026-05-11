ABD-İran gerilimini yorumlayan İslam Memiş, piyasalarda dengelerin ilk kez bozulduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Savaş çıkması halinde petrolün 140 dolara uçacağını, altının ise 4300 dolara gerileyeceğini söyleyen Memiş, barış halinde ise altında 5200 dolar hedefinin önünün açılacağını belirtti.

ABD ile İran arasındaki gerilen ipler, piyasaları da adeta diken üstünde bırakırken İslam Memiş, savaşın devamı ve barışın sağlanması halinde neler olacağını canlı yayında anlattı.

CNN Türk ekranlarında konuşan uzman isim, olası bir askeri tırmanma senaryosunda petrol fiyatlarında yükselişin kaçınılmaz olacağını belirterek, Brent petrol tarafında 140 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bu tabloya paralel olarak altın fiyatlarında ise baskı oluşabileceğini dile getiren Memiş, ons altının 4.400 ile 4.300 dolar bandına kadar geri çekilebileceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimin piyasalarda doğrudan fiyatlandığını vurgulayan Memiş, “ABD vurdukça altın düşer, petrol yükselir” değerlendirmesinde bulundu.

Savaş ihtimalinin zayıflaması halinde ise bu dengenin tersine dönebileceğini ifade eden Memiş, petrolün yeniden düşüşe geçebileceğini, altının ise farklı dinamiklerle yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini kaydetti.

ALTINDA İLK HEDEF 5200 DOLAR

Memiş'in açıklaması şöyle:

"Yeniden savaş çıkmazsa petrol düşer. 80 dolara kadar bir düşüş öngörüyoruz. Trump da söylüyor, diyor ki petrol 70 'e düşecek.

Altında ise 5200 dolar ilk hedef teknik olarak ama yıl sonuna kadar da artık önü açık. Yani orada başka riskler de var altını destekleyen. Sadece savaş nedenli değil, farklı nedenler de var. Yükselir ama. O yüzden 5200 dolar şu anda hedef konumunda"

DENGE BUGÜN İLK KEZ BOZULDU

Petrol ve altın arasındaki dengenin de bugün ilk kez bozulduğunu söyleyen Memiş, "Petrol fiyatları yüzde 3 civarında yükselirken altın da yükseldi. Beraberinde gümüş daha fazla yükseldi. Bu da çok sert tepki vermediğini bize göstermiş oldu"

