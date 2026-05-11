Piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken, ABD-İran savaşında barış umudu yerini yeniden sert söylemlere bıraktı. Washington’un sert açıklamaları ile beraber yatırımcı güvenli liman olarak nitelendirilen altının geleceğini merak ediyor. TGRT Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu, altın ve gümüşe yönelik senaryoları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.

PİYASALARI SICAK BİR HAFTA BEKLİYOR Para piyasaları için oldukça yoğun bir hafta geçirdiğini söyleyen Memiş, “Sabah Çin enflasyon rakamları çıktı, yarın Almanya'da, Amerika'da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Cuma günü Japonya'da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'nın enflasyon raporu var ve cuma günü de Merkezi Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi raporu var” ifadelerini kullandı.

BARIŞ UMUDU YERİNİ TIRMANIŞA BIRAKTI Küresel piyasaların ABD-İran geriliminin odağında haftaya başladığını dile getiren İslam Memiş, “Hafta sonu bir umut vardı. Acaba anlaşma olacak mı diye. Geçen hafta fiyatlanmıştı. Piyasalarda iyimserlik vardı. Ancak sabah bir baktık. Bir anlaşma çıkmadı piyasalarda satıcılı bir fiyatlama vardı ancak bu satıcılı fiyatlamalar öğle saatlerine kadar sürdü gün içinde altın gümüş, petrol fiyatları, borsalar sert bir şekilde dalgalandı” dedi.

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATTI? Haftanın ilk işlem gününde ons altın ve gram altının yükselişine dikkat çeken Memiş, “Özellikle gümüş tarafında yüzde 6 civarında bir yükseliş gördük, 86 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın tarafında şu anda 125 dolar seviyesinin üzerinde bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Altın, gümüş situasyosu gerilediği için gümüş geçen haftada şampiyon olarak haftayı tamamlamıştı. Bugünü de yine şampiyon olarak günü tamamladı. Altın tarafında; gram altın 100 lira, ons altın tarafında 100 dolarlık bir dalgalanma gördük. Sabah saatlerinde gram altın TL fiyatında 6820 lira seviyesi vardı. Şu an 6920 lira seviyesinde. Yani öğleden sonra 100 liralık bir yükseliş gördük. Uluslararası piyasalarda ons altın 4620 dolar seviyesine kadar gelinmişti. Şu anda 4731 dolar seviyesinde burada da 100 dolarlık bir yükseliş gördük” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR HİKAYE ARIYOR” Gram altın ile osn altın neden bu kadar yükseldi? Sorusunu cevaplayan İslam Memiş “Çünkü piyasalar hala barış umudu içinde, yeni bir hikaye arıyor. O yüzden bugün altın ve gümüş fiyatları, borsalar günü yükselişle tamamladı. Ama petrol fiyatları da gerilemedi. Orada da yüzde 3 civarındaki yükselişler yine devam ediyor. Altın, gümüş ve petrol tarafında bir tez korelasyon vardı. Bugüne baktığımız zaman üçünün beraber yükseldiğini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Piyasaların Türkiye’ye yansımasını ve yatırımcıların alması gereken konumu değerlendiren Memiş, altının son iki aydır bilerek ve isteyerek baskı altında tutulduğunu dile getirdi. 2026 yılını tamamen bir ‘manipülasyon yılı’ olarak nitelendiren Memiş, “Ocak ayında yatırımcılara altın ve gümüş fiyatlarında bu yıl yeni yükselişler bekliyoruz ama çok sabırlı olmanız lazım. Uzun vadeli bir strateji belirlemeniz lazım. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak. Sert hareketlere hazır olun. Uyarımız vardı. Ocak ayında tarihi zirveler gördük sonra baskılandı ve şu anda da yatay bir süreçte bekleme modunda” dedi.

GRAM ALTINDA 8 BİN HEDEFİ Altın içim yıl sonuyla alakalı yükseliş yönlü beklentisini koruduğumu söyleyen Memiş “Çünkü merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hasar büyük. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var dünya ekonomilerinde. Dolayısıyla altın yine sonuç itibariyle güvenli bir liman. Şimdi altın borcu olanlar veya düğün yapacak olanlara diyoruz ki ‘ocak ayındaki fiyatla bugünkü fiyatı kıyasladığımız zaman 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira bir fiyat düştü. Yani geriledi. Çeyrek altında 1500 lira bir fiyat geriledi. Yani bunları bir fırsat olarak görüyoruz. Mayıs ayı içinde işte 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın, temmuz-ağustos aylarında 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın olabilir. Yani burada yükseliş önü beklentimiz yine devam ettiği için yatırımcı bu uyarılar eşliğinde kararlarını verebilir” diye konuştu.

