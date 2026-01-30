Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanan lig etabını 19. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Rumen ekibi FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turuna 19. sırada katıldı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü TSİ 15.00'te yapılacak. Son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 9 ila 24. sıralarda bitiren takımlar katılacak ve her takımın 2 muhtemel rakibi olacak.
