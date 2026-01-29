Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Rumen ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya'dan kayıpsız dönerek ilk 16 takım arasında girmeyi hedefliyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

EN NESYRI 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de ara transferde takımdan ayrılması beklenen ve Juventus'a transferi son anda gerçekleşmeyen Youssef En Nesyri, FCSB maçının 11'inde yer aldı.

SIRP HAKEM YÖNETECEK

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.

Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, bugünkü mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 298. MAÇINDA

FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 297 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 101 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 156. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.

