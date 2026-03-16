Türk Hava Kuvvetleri pilotları, artık millî kokpitlerde yetişecek. HAVELSAN tarafından geliştirilen simülatörler, TUSAŞ üretimi HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN uçaklarıyla entegre çalışacak, eğitimleri güvenli ve tamamen yerli bir ekosistemde mümkün kılacak.

Yüksek teknolojiye sahip savaş uçaklarını kumanda eden “gök vatanın” muhafızları, Türk savunma sanayisinde son yıllarda yürütülen projelerin devreye girmesiyle millî platformlarda yetişecek ve görev yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin “çelik kanatları”, her aşamada yerli ve millî bir ekosisteme emanet olacak. Geçmişte yurt dışından temin edilen platformlar ve onlara entegre simülatörlerle gökyüzüne hazırlanan Türk pilotları, Türk savunma sanayisi tarafından hayata geçirilen projelerle “millî kokpitlerde” yetişecek.

Türkiye’nin havacılık serüveninde yeni bir dönemin kapılarını açan bu süreç, temel eğitimden muharip pilotluğa kadar uzanan zincirin halkalarının tamamen yerlileşmesini sağlayacak. Yeni dönemde, sadece simülatörler değil, bizzat platformların kendisi de Türkiye’nin mühendislik gücünü temsil edecek. Daha önce yurt dışından temin edilen platformların simülatörlerini üreten HAVELSAN ise bu kez Türkiye’nin millî hava araçlarına “dijital destek” verecek.

RİSKLER ORTADAN KALKACAK

Pilotlara yerdeyken gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatacak simülatörler, eğitimlerin güvenli ve maliyet etkin gerçekleştirilmesini sağlayacak. HAVELSAN, bu amaçla Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, geliştirilen, üretilen HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN için en gelişmiş uçuş simülatörlerini oluşturuluyor. Hava araçları ve simülatör yazılımlarının millî olması sayesinde, ambargo veya kısıtlama kaynaklı riskler ortadan kalkacak.

Eğitim süreçlerinde oluşacak veriler güvende olacak. Tüm bu süreçlerde oluşacak maliyetler ve operasyonel müdahale süreleri azalacak. Bu projeler sayesinde artan yetkinliklerle yerli ekosistem daha da güçlenecek.

