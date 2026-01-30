Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Zor bir maçı kötü bir oyunla geride bıraktıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, yeni transferlerin katkısıyla play-off turunda her takımı yenebilecek güçte olduklarını kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, beraberlikle sona eren FCSB maçının ardından kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

"BİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUM ÇÜNKÜ GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYORDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bittiği için mutluyum çünkü gittikçe maç bizim için kötüleşiyordu. Aslında maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık ki bu tarz maçlarda müsabakayı 25, 30. dakikalarda erkenden bitirebilirsiniz. İkinci golü atarak kolaylaştırabilirsiniz ama biz bugün çok fazla top kaybı yaptık. Rakibe çok fazla top kaybettik. Hatalar yaptık ve rakibin kontratak yapmasına izin verdik. Rakip aslında bizden daha fazla istemedi ama biz onları oyunun içine davet ettik. Oyunun hikayesi bu şekilde. Tabii ki bir üst tura çıkmamız bizler için güzel. 8 maç, bizler için kolay olmadı. Çok fazla zorluk yaşadık. Sadece bugün için değil, genel olarak. Deplasmanda oynadığımız Zagreb maçı zordu. İçeride zorlu rakiplerle oynadık. Aston Villa, Stuttgart, Nice. Lig aşaması bittiği için mutluyuz. Önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

"HERKESİ YENEBİLİRİZ"

Play-off turunda kimseden çekinmediklerini kaydeden Tedesco, "Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz yoktu. Beklerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi listeyi yenileyeceğiz. Bu istediğimiz bir şey. Viktoria Plzen'e karşı oynadık ve kolay değildi. Tam kadro olduğumuzda, herkesi yenebiliriz. Evimizde de herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, İngiliz takımı ve İngiliz takımları ile oynarsanız, fiziksel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kimin geleceği önemli değil. Önemli olan bir sonraki tura geçmekti. Hiçbir şeyden saklanmamıza gerek yok." dedi.

