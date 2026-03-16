Türkiye’de beyin tümörü tedavisi gören annesine kavuşmak isteyen 14 yaşındaki Gazzeli Meryem Yılmaz Jarada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ankara’ya getirildi. Meryem, TBMM’de Erdoğan ile buluşarak hayalini gerçekleştirdi ve mutluluğunu dile getirdi.

Türkiye’de beyin tümörü tedavisi gören annesine kavuşmak için sosyal medyadan çağrı yapan 14 yaşındaki Gazzeli Meryem Yılmaz Jarada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçen yıl Ankara’ya getirildi.

Annesi Türk, babası Filistinli olan Meryem, TBMM’de Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR ONU GÖRDÜM"

Lise öğrencisi Meryem “Cumhurbaşkanı’mızla kavuştum. Onunla buluştuk, ona teşekkür etmek için buradaydım. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim” dedi.

Meryem’i Erdoğan ile görüştüren Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da “Cumhurbaşkanı’mız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem’e hoş, güzel sözler söyledi. ‘İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak’ diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu” ifadelerini kullandı.

