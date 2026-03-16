Bitlis Çayı'nın su seviyesi yükseldi, yetkililer harekete geçti! Siirt Valisi'nden açıklama geldi
Siirt’in Baykan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bitlis Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Valilik, sel ve taşkın riskine karşı toplantı yapıldığını, riskli yapılara tebligat gönderildiğini ve vatandaşlar için geçici konaklama imkânı sağlandığını açıkladı.
- Baykan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesi yükseldi.
- Siirt Valiliği, olası sel ve taşkın risklerine karşı tedbirler almak üzere değerlendirme toplantısı yaptı.
- Yapılan incelemeler sonucunda dere yatağındaki bazı yapılar riskli olarak değerlendirildi.
- Riskli yapı sahiplerine tahliye tebligatları yapıldı ve geçici konaklama imkanları sağlandı.
- Konu, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip ediliyor.
Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.
TEDBİRLER ALINDI
Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak sonucu Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesinden dolayı tedbirler alındığı belirtildi.
İlçede meydana gelebilecek sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilçe kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
RİSKLİ YAPILAR TAHLİYE EDİLDİ
"15 Mart'ta saat 23.00'te Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."
Açıklamada, konunun, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip edildiği bildirildi.