İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırılar Cizzin, Mercayun ve Sur başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırılar Cizzin, Mercayun ve Sur başta olmak üzere birçok bölgedeki yerleşim yerlerini hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı, Katrani beldesine düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Mercayun ilçesindeki Mecdel es-Silm beldesine yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sur kentine bağlı Aytit beldesindeki hava saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Ayrıca, Yukarı Nebatiye yolundaki bir işletmeye yapılan saldırıda 1 kişi öldü.

Gün içinde Sur kentine bağlı Şabriha beldesi için tahliye uyarısı yapılmasının ardından İsrail ordusu bölgede bir başka hava saldırısı daha gerçekleştirdi.

İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Saldırılar, Lübnan’ın güneyinde yaşayan sivillerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açıyor. Yerel yetkililer, saldırıların siviller üzerindeki etkilerini takip ederken, güvenlik önlemlerinin artırılması ve acil yardım ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

