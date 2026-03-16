Premier Lig'in formsuz takımlarından Tottenham karşısında 2 puan bırakarak kötü gidişatını sürdüren Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot, taraftarların tepkisi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de Tottenham ile 1-1 berabere kalarak son 4 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.

Tottenham beraberliğinin ardından taraftarların tepkisine maruz kalan Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot, yaptığı açıklamayla eleştirileri kabul etti.

"KAYBETMEMEMİZ GEREKEN PUANLARI KAYBEDİYORUZ"

Ligin en formsuz takımlarından Tottenham'a puan kaybettikleri maç sonrası taraftarın tepkisiyle karşılaşan Arne Slot, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz." diye konuştu.

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

Galatasaray rövanşında taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler. Bunun takıma yönelik olduğunu düşünüyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Formda olmayan Tottenham'a karşı evinde puan kaybettikten sonra hayal kırıklığı hissetmemek mümkün mü?" diye konuştu.

"HEPİMİZİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞI ÇOK AÇIK"

Kulüpteki hayal kırıklığı hakkında konuşmakarını sürdüren Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek." dedi.

