Xceed, Sportage, EV3, Picanto... Kia Haziran 2026 fiyatları belli oldu
Kia, Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Haziran ayı fiyatları.
- Kia'nın Türkiye'deki en ucuz modeli şehir otomobili Picanto'dur.
- SUV segmentinde en uygun fiyatlı crossover modeli Stonic'tir.
- Sportage, Kia'nın en çok tercih edilen modellerinden biridir.
- Fiyat listesinde Picanto, Niro EV, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento, EV3, EV6, EV9 ve Ceed modellerinin güncel fiyatları yer almaktadır.
- Bazı modellerde kampanyalı fiyatlar ve indirimler bulunmaktadır.
Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Haziran 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.
EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?
Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesindeki modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor.
SUV tarafında ise Stonic, Kia'nın en uygun fiyatlı crossover modeli olarak öne çıkarken, Sportage ise markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.
Kia Picanto modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Feel
|1.435.000 TL
|1.435.000 TL
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Cool
|1.435.000 TL
|1.335.000 TL
|100.000 TL
Kia Niro EV modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Niro EV - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance
|2.299.000 TL
|2.099.000 TL
|200.000 TL
Kia Stonic modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Stonic 1.0L 100 PS DCT
|Benzin
|Cool
|2.130.000 TL
Kia XCeed modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|1.960.000 TL
|1.895.000 TL
|65.000 TL
Kia Sportage modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Live
|2.249.000 TL
|2.169.000 TL
|80.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|2.700.000 TL
|2.550.000 TL
|150.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|3.075.000 TL
|2.925.000 TL
|150.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Prestige
|3.340.000 TL
|3.240.000 TL
|100.000 TL
|Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)
|Benzin
|GT-Line
|3.650.000 TL
|3.500.000 TL
|150.000 TL
Kia Sorento modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.390.000 TL
|6.190.000 TL
|200.000 TL
|Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.530.000 TL
|6.330.000 TL
|200.000 TL
Kia EV3 modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Long Range
|2.485.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Prestige Standard Range
|2.485.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|GT-Line Long Range
|3.760.000 TL
Kia EV6 modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|EV6 - 125 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Standard Range
|3.760.000 TL
Kia EV9 modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|Prestige
|6.540.000 TL
|6.290.000 TL
|250.000 TL
|EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|7.620.000 TL
|250.000 TL
|EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|7.620.000 TL
|250.000 TL
Kia Ceed modeli Haziran ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (2025)
|Benzin
|Elegance
|2.070.000 TL