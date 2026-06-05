Kia, Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Haziran ayı fiyatları.

Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Haziran 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.

Xceed, Sportage, EV3, Picanto... Kia Haziran 2026 fiyatları belli oldu

EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?

Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesindeki modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor.

SUV tarafında ise Stonic, Kia'nın en uygun fiyatlı crossover modeli olarak öne çıkarken, Sportage ise markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kia Picanto modeli Haziran ayı fiyat listesi

Model Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 1.435.000 TL 1.435.000 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 1.435.000 TL 1.335.000 TL 100.000 TL



Kia Niro EV modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Niro EV - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance 2.299.000 TL 2.099.000 TL 200.000 TL



Kia Stonic modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 2.130.000 TL



Kia XCeed modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 1.960.000 TL 1.895.000 TL 65.000 TL



Kia Sportage modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Live 2.249.000 TL 2.169.000 TL 80.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.700.000 TL 2.550.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.075.000 TL 2.925.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 3.340.000 TL 3.240.000 TL 100.000 TL Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line 3.650.000 TL 3.500.000 TL 150.000 TL



Kia Sorento modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.390.000 TL 6.190.000 TL 200.000 TL Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.530.000 TL 6.330.000 TL 200.000 TL



Kia EV3 modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range 2.485.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige Standard Range 2.485.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range 3.760.000 TL



Kia EV6 modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat EV6 - 125 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range 3.760.000 TL



Kia EV9 modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 6.540.000 TL 6.290.000 TL 250.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL 7.620.000 TL 250.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL 7.620.000 TL 250.000 TL

Kia Ceed modeli Haziran ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (2025) Benzin Elegance 2.070.000 TL

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