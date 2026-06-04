Volkswagen Haziran ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere yine zam geldi
Volkswagen’in Haziran ayı fiyat listesi belli oldu. Marka tüm modellerinde fiyat artışına gitti. İşte Volkswagen otomobillerinin güncel fiyat listesi…
- Sadece 2025 model olarak satılan elektrikli ID.4, ID.7 ve Touareg modellerinde fiyatlar sabit kaldı.
- Zamlar, Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla Haziran ayında tüm modellere yansıdı.
- Fiyat listesi, farklı motor ve donanım seçenekleri için güncel rakamları içermektedir.
- VW T-Cross, Taigo, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4, ID.7 ve Touareg modellerinin Haziran 2026 fiyatları duyuruldu.
- Örneğin, VW T-Cross'un 1.0 TSI 116 PS Manuel Life versiyonu 2.275.000 TL olarak listelendi.
Volkswagen Haziran 2026 fiyat listesini paylaştı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam geldi.
Sadece 2025 model olarak satılan elektrikli ID.4, ID.7 ve Touareg modelinde fiyatlar sabit kaldı.
|MODEL
|NİSAN FİYATI
|MAYIS FİYATI
|HAZİRAN FİYATI
|VW T-Cross
|2.186.000 TL
|2.230.000 TL
|2.275.000 TL
|VW Taigo
|2.080.000 TL
|2.122.000 TL
|2.165.000 TL
|VW Golf
|2.170.000 TL
|2.214.000 TL
|2.258.000 TL
|VW Golf GTI
|5.391.000 TL
|5.499.000 TL
|5.609.000 TL
|VW Golf R
|6.777.000 TL
|6.913.000 TL
|7.051.000 TL
|VW Yeni T-Roc
|2.388.500 TL
|2.701.000 TL
|2.755.000 TL
|VW Tiguan
|3.269.000 TL
|3.335.000 TL
|3.402.000 TL
|VW Tayron
|3.524.000 TL
|3.595.000 TL
|3.667.000 TL
|VW ID.4
|3.126.000 TL
|3.126.150 TL
|3.126.150 TL
|VW Passat
|3.459.000 TL
|3.529.000 TL
|3.600.000 TL
|VW ID.7
|4.415.000 TL
|4.415.150 TL
|4.415.150 TL
|VW Touareg
|10.717.000 TL
|10.717.150 TL
|10.717.150 TL
Volkswagen T-Cross 2026 Haziran ayı fiyat listesi
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life -2.275.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.683.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.842.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.950.000 TL
Volkswagen Taigo 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life -2.165.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.596.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.927.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.052.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.114.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.331.000 TL
Volkswagen Golf 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.258.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG -Life - 2.829.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG - Style - 3.191.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG - Style - 3.393.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG - R-Line - 3.618.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 5.609.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 7.051.000 TL
Volkswagen T-Roc 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.755.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.312.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.420.000 TL
Volkswagen Tiguan 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.402.000
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.374.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.666.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.254.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.617.000 TL
Volkswagen Tayron 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.667.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.766.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.688.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.794.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 5.503.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.104.000 TL
Volkswagen ID.4 2026 Haziran ayı fiyat listesi
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY - 3.126.150 TL
Volkswagen ID.7 2026 Haziran ayı fiyat listesi
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S – 2025 MY - 4.415.150 TL
Volkswagen Touareg 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - Elegance - 2025 MY - 10.717.150 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - R-Line - 2025 MY - 11.263.150 TL
Volkswagen Passat 2026 Haziran ayı fiyat listesi
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.600.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.302.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.775.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.907.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.203.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.244.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.375.000 TL