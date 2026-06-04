Fiat, Grande Panda'nın daha büyük versiyonu olan yeni Grizzly modellerinin ilk resmi görsellerini paylaştı. İki farklı gövde tipiyle gelecek olan araç Renault Duster’a rakip olacak. Bu modellerin Bursa’da üretimi sona erecek olan Egea’nın yerini alabileceği belirtiliyor.

Fiat, küresel ürün gamını genişletmek ve C segmentindeki varlığını güçlendirmek amacıyla tasarlanan iki yeni modeli Grizzly ve Grizzly Fastback'in ilk resmi görsellerini yayınladı.



Ortak bir küresel platform üzerine inşa edilen modellerle ilgili konuşan Fiat CEO’su Olivier Francois, “Grande Panda, Fiat’ın uygun fiyatlı aile otomobilleri segmentine dönüşünü simgeledi. Fiat Grizzly ve Fastback farklı ihtiyaçlara ve hayat tarzlarına göre tasarlanmış iki yeni model. Bu iki modelle birlikte Fiat, aile mobilitesi pazarının merkezine yeniden dönüyor.” dedi.

Fiat Grizzly’nin özellikle Renault Duster, Skoda Kamiq ve Kia Sportage gibi modellerle rekabet etmesi hedefleniyor. Uygun fiyatlı, geniş aile otomobili konseptinde tasarlanan model yeni Grande Panda’nın çizgileri korunurken, çok daha iri ve kaslı bir gövdeye sahip.

Yeni Grizzly modelleri Stellantis’in Smart Car platformu üzerine geliştirilecek. Aynı altyapı şu anda Fiat Grande Panda, Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera gibi modellerde de kullanılıyor. Motor seçenekleri arasında hibrit ve tamamen elektrikli versiyonların yer alması bekleniyor.

Fiat’ın yeni modellerinden resmi görseller: Duster’a rakip olacak

Küresel bir endüstriyel projenin parçası olarak, Grizzly ve Grizzly Fastback modelleri, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki kilit pazarlara rekabet gücü, esneklik ve yakınlık sağlamak amacıyla dünya genelinde farklı lokasyonlarda üretilecek. Modeller Avrupa, Afrika ve Türkiye’de aynı anda satışa sunulacak.

Fiat’ın yeni modellerinden resmi görseller: Duster’a rakip olacak

EGEA’NIN YERİNİ Mİ ALACAK?

Bu iki modelin yakında Bursa'daki üretimi sona erecek Fiat Egea'nın yerini alabileceği belirtiliyor.

Henüz resmi açıklamada gelmese de Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, üretimi sona erecek Fiat Egea’nın yerine C segmentte SUV ve fastback iki modelin gelecek yıl satışa çıkacağını ve ilk pazarlarından birinin Türkiye olacağını duyurmuştu. İşte bu modellerin yeni Grizzly’ler olduğu belirtiliyor.

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