Honda, haziran ayı fiyat listesi açıklandı. Listeye 2024 yılının ortasında satıştan kaldırılan ZR-V modeli yeniden eklendi. İşte model model Honda fiyatları…

2024 yılında Çin’den gelen araçlara getirilen ek veriler sebebiyle Türkiye’de satış listesinden çıkarılan Honda ZR-V, yeniden satışa sunuldu.

Honda ZR-V, 2.0 litre hibrit motor ve e-CVT şanzıman seçeneğiyle Türkiye’ye dönüş yaptı. 143 PS güç ve 186 Nm tork üreten benzinli motora, 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği elektrik motoruyla sağlanıyor.

Honda ZR-V

FİYATI BELLİ OLDU

Honda ZR-V 4.970.000 TL’den yeniden satışa sunuldu.

GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Haziran fiyatı-Kampanyalı fiyat)

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2.525.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2.659.000 TL - 2.389.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2.810.000 TL - 2.730.000 TL

Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 5.500.000 TL

Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 6.160.000 TL



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