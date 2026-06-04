Honda, haziran ayı fiyatları: Honda ZR-V yeniden satışta
Honda, haziran ayı fiyat listesi açıklandı. Listeye 2024 yılının ortasında satıştan kaldırılan ZR-V modeli yeniden eklendi. İşte model model Honda fiyatları…
- Honda ZR-V, 2.0 litre hibrit motor ve e-CVT şanzıman ile Türkiye'ye geri döndü.
- Motor konfigürasyonu: 143 PS güç ve 186 Nm tork üreten benzinli motor ile 135 kW güç ve 315 Nm tork destekli elektrik motoru.
- Honda ZR-V'nin satış fiyatı 4.970.000 TL olarak belirlendi.
- Haziran ayı güncel Honda fiyatları arasında Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 2.525.000 TL, Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.659.000 TL (kampanyalı 2.389.000 TL), Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.810.000 TL (kampanyalı 2.730.000 TL), Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.500.000 TL ve Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.160.000 TL yer alıyor.
2024 yılında Çin’den gelen araçlara getirilen ek veriler sebebiyle Türkiye’de satış listesinden çıkarılan Honda ZR-V, yeniden satışa sunuldu.
Honda ZR-V, 2.0 litre hibrit motor ve e-CVT şanzıman seçeneğiyle Türkiye’ye dönüş yaptı. 143 PS güç ve 186 Nm tork üreten benzinli motora, 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği elektrik motoruyla sağlanıyor.
FİYATI BELLİ OLDU
Honda ZR-V 4.970.000 TL’den yeniden satışa sunuldu.
GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Haziran fiyatı-Kampanyalı fiyat)
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2.525.000 TL
Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2.659.000 TL - 2.389.000 TL
Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2.810.000 TL - 2.730.000 TL
Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 5.500.000 TL
Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 6.160.000 TL