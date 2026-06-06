DCT Trading’in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım’ın Maxis Girişim Sermayesi ortaklığıyla Edirne İpsala’da 4,5 milyon avro yatırımla hayata geçireceği Bluefarm Tarım Yaban Mersini Üretim Çiftliği hem ihracata hem de bölgesel kadın istihdamına katkı sağlayacak.

ÖNDER ÇELİK / EDİRNE - Kilogram fiyatı ürün kalitesine göre 500 ila 1.000 TL olan yaban mersininde Türkiye’nin en büyük üretim çiftliği Edirne’de kuruluyor. DCT Trading’in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim AŞ’nin ilk yatırımı olan yaban mersini üretim çiftliği, Edirne İpsala’da hayata geçecek. Girişim, Türkiye İş Bankası’nın iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve yönetilen Karma Strateji Fonu ortaklığıyla gerçekleşecek.

Çiftlik, 265 dönümlük alan üzerinde kurulacak. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin yaban mersini ağacı dikilmesi, üretimin tamamen saksılarda yapılması planlanıyor. Sulamadan gübrelemeye, bitki sağlığından iklim kontrolüne kadar tüm aşamaların dijital olarak takip edileceği, veri odaklı bir üretim kurgulanıyor. 4,5 milyon avro yatırımla hayata geçirilecek çiftlik, Türkiye’de modern tarım girişimlerinin gelişmesi, ihracata entegre olması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından da stratejik önem taşıyor.

YUNANİSTAN’DAN TECRÜBE TRANSFERİ

İpsala’da Avrupa pazarında talebi yüksek olan premium kalite yaban mersini üretimine odaklanacaklarını ifade eden DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet “Bluefarm Tarım’ı ‘tarımda dönüşüm lideri’ olarak tanımlıyor, ilk yatırımı da bu vizyonla planlıyoruz. Yatırımımız tamamlandığında Türkiye’yi başta Avrupa olmak üzere dünyanın yükselen yaban mersini tedarikçisi ve tarımda ileri teknoloji kullanımında bölgesel bir merkez konumuna yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yüksek katma değerli ve dış talebi güçlü bir ürün olan yaban mersini ile İpsala’nın tarım ekonomisine yepyeni bir yön kazandıracağını da vurgulayan Levent Sadık Ahmet, yatırımla birlikte, Yunanistan’da edinilen yaban mersini üretimi, paketleme ve lojistik alanındaki tecrübeyi Türkiye’ye taşıma fırsatı elde ettiklerini kaydetti ve ekledi:

Yunanistan’ın en büyük yaban mersini üreticisi olan bağlı ortaklığımız Bluefarm IKE, uzun yıllara dayanan üretim tecrübesiyle Bluefarm Tarım projesine doğrudan katkı sağlıyor. Bluefarm IKE’nin Yunanistan’daki operasyonlarından elde ettiğimiz yüksek verimli çeşit seçimi, sulama ve besleme protokolleri, hasat yönetimi ile ihracat süreçlerine ilişkin bilgi birikimini, İpsala’daki yatırımımıza entegre ederek projeyi güçlü bir altyapıyla hayata geçiriyoruz. İhracat kapasitesiyle Türkiye’nin tarımsal gelirlerine önemli bir katkı sunacak olan bu yatırımla bölgede istihdam sağlayacağız. Özellikle kadın istihdamını destekleyecek olan projeyle aynı zamanda Yunanistan’da başarıyla yürüttüğümüz anlaşmalı tarım modelini, Türkiye’de de uygulayacağız.

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KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Maxis Genel Müdürü Özgür Temel, Bluefarm Tarım'ın Maxis Karma Strateji Fonu'nun ilk yatırımı olduğunu söyledi. Maxis Girişim Sermayesi'nin 19 fon altında yaklaşık 600 milyon dolar tutarında varlık yönettiğini kaydeden Temel "Yönettiğimiz sermayeyi yalnızca büyümenin finansmanı olarak değil, doğru iş modellerinin kurumsallaşması ve ölçek kazanması için stratejik bir araç olarak konumlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yaban mersininin yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli güçlü bir ürün olduğuna dikkat çeken Temel "Türkiye'nin özellikle Avrupa pazarında daha güçlü bir tedarikçi konumuna gelmesi bu yatırımın önemli çıktılarından biri olacaktır. Projenin bölgesel istihdama, özellikle kadın istihdamına katkı sağlaması ve çevredeki üreticileri de ekosisteme dâhil etmeyi hedeflemesi finansal getirinin ötesinde sosyal ve ekonomik değer oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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