Chelsea ve Manchester United’ın ilgilendiği Nijeryalı forvetin sarı kırmızılılardan yıllık 21 milyon avro net ücret alması kulüpleri zorluyor.

Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli (75 milyon avro) oyuncusu olan Victor Osimhen’de işlem tamam.

SON PARASI DA ÖDENDİ

Hangi işlem? Napoli ile yapılan anlaşmanın taahhütleri. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibine kalan 17,5 milyon avroluk son bonservis bedeli taksidini hiç geciktirmeden yatırdı. Böylece Dursun Özbek yönetimi Osimhen için Napoli’ye 8 ayda toplam 80 milyon avroluk ödeme yaptı ve Çizme ekibi ile ilişkilerini daha saygın bir hâle getirdi.

Osimhen'in isteyeni çok ama 21’e yaklaşan yok!

PRES UYGULADILAR AMA…

Galatasaray’dan ayrılmaya hiç niyeti olmayan Osimhen için kulübe gelen resmi teklif de yok! Aslan’dan yıllık 21 milyon avro alan Nijeryalı forvete özellikle menajeri aracılığı ile Manchester United ve Chelsea Kulübü pres uyguluyordu. Ancak Osimhen’in aldığı yüksek garanti ücret nedeniyle her iki Premier Lig ekibinin de bu rakamlara çıkamadığı ve şimdilik geri adım attığı öğrenildi. Yönetim bonservis bedelini en az 140 milyon avro belirlemişti.

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AMAN DİKKAT!

Liglerin bitmesinin ardından bir süre daha İstanbul’da kalan ve yeni tatile çıkan Osimhen’den kolundaki kırığın daha iyi kaynaması için özel koruyucu dirsekliği kullanması istendi.

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