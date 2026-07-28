İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı hedef alarak,"Erdoğan’a yönelik yaklaşımı ve onu aklama çabalarıyla bize hayatı son derece zorlaştırıyor" dedi.

İsrail sağının önde gelen yayın organı Kanal 14’te düzenlenen özel güvenlik paneline katılan İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı hedef aldıç

İran’ın bölgedeki askeri ve siyasi hegemonyasının çöküşüyle oluşan jeopolitik boşluğun Türkiye tarafından süratle doldurulduğunu vurgulayan Chikli, Washington’ın Ankara ile kurduğu stratejik iş birliğinden duydukları rahatsızlığı açıkça dışa vurdu.

"TÜRKİYE, İRAN’IN BIRAKTIĞI BOŞLUĞU DOLDURUYOR"

İsrail için tehdidin Türkiye’nin yükselişiyle şekillendiğini belirten İsrailli Bakan Chikli, şu değerlendirmelerde bulundu

"İran artık eskisi gibi bölgesel bir süper güç değil. Şii imparatorluğu diye bir şey kalmadı ve orada büyük bir boşluk doğdu. İran’ın bıraktığı bu boşluğu, giderek artan bir hızla Türkiye dolduruyor. Suriye ve Türkiye artık tek ve aynı şeydir. Türkiye, İsrail’e karşı son derece sert bir ideolojiye sahip. Erdoğan’ın İsrail’i 'soykırım devleti' olarak niteleyen söylemlerini ve hükümetinin sertleşen tutumunu hepimiz takip ettik."

"SURİYE ONLAR İÇİN SADECE SURİYE DEĞİLDİR; LÜBNAN, ÜRDÜN VE İSRAİL’DİR"

Türkiye’nin askeri ve diplomatik etki alanının Suriye ile sınırlı kalmayacağını ve Akdeniz’e kadar uzanacağını öne süren Chikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada kurduğu kontrolün sınır ötesine taşacağını iddia etti:

"Lübnan’da Türk hamleleri görebiliriz. Bunu kesinlikle ihtimal dışı saymazdım. Onlar için Şam demek sadece Suriye değil, Lübnan’dır, Ürdün’dür, İsrail’dir. Suriye’deki yapının arkasında Türk ordusu ve Türk generalleri var. Türkiye’nin askeri üsleri çoktan kuruldu, savaş gemileri Tartus’a demirledi."

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BÜYÜKELÇİ TOM BARRACK, ERDOĞAN’I AKLAMA ÇABASIYLA HAYATIMIZI ZORLAŞTIRIYOR"

Washington’ın Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmasını ve ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın izlediği diplomasiyi eleştiren Amichai Chikli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye gösterdiği esnekliğin arkasında ticari ve stratejik dengelerin yer aldığını belirtti:

"Büyükelçi Tom Barrack, Erdoğan’a yönelik yaklaşımı ve onu aklama çabalarıyla bize hayatı son derece zorlaştırıyor. Barrack’ın kendisi de ticari açıdan çok aktif, bölgedeki devasa enerji ve liman anlaşmalarının içinde yer alıyor. ABD ile Türkiye arasında çok büyük ekonomik ve stratejik çıkarlar dönüyor."

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İSRAİLLİ GENERAL KNAFO: "TÜRKİYE İLE MÜTTEFİKLERİNİN ARASINA NİFAK SOKMALIYIZ"

Aynı programda konuşan İsrailli Emekli Tuğgeneral Harel Knafo ise Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmak için İsrail’in örtülü stratejiler geliştirmesi gerektiğini savundu. Ankara’nın Sünni dünyadaki liderliğini Şii tehdidinden çok daha tehlikeli gördüğünü belirten Knafo, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Katar ve Suriye’nin arasına nifak sokmalıyız. Yoksa 15 yıl sonra yeni İran tehdidiyle karşılaşırız. Sünniler çok daha tehlikeli, Yahudilere muazzam düşmanlık var. Şiiler özünde İsrail halkına karşı değil."

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