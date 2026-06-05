Vedat Muriqi kararını verdi! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Başkanlık seçimi için son düzlüğe girilen Fenerbahçe'de adayların transfer hamleleri peş peşe geliyor. Aziz Yıldırım, daha önce çubuklu formayı giyen ve adımı son dönemde Galatasaray'la da anılan Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
- Aziz Yıldırım'ın, adı Galatasaray ile de anılan Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
- Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 36 maçta 17 gol, 7 asist yapmıştı.
- Muriqi, Türkiye'de yerli futbolcu statüsünde sayılıyor.
- Bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol ve 1 asist yapan Muriqi, gol krallığı listesinde Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala taraftar gözünü transferlere dikti.
Başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer hamlelerini peş peşe açıklamayı sürdürüyor.
3 YILLIK ANLAŞMA
Yağız Sabuncuoğlu'na göre; Aziz Yıldırım, adı son dönemde Galatasaray'da anılan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
Muriqi'n Fenerbahçe'ye 3 yıl için imza atacağı iddia edildi.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten Vedat Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Vedat Muriqi, Türkiye'de yerli futbolcu statüsünde sayılıyor.
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LA LİGA'DA 23 GOL ATTI
Bu sezon LaLiga’da etkili bir grafik ortaya koyan yıldız futbolcu ise 37 maçta 23 gol atarken 1 de asist yaptı. Muriqi gol krallığı listesinde 25 gollü Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.