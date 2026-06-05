Başkanlık seçimi için son düzlüğe girilen Fenerbahçe'de adayların transfer hamleleri peş peşe geliyor. Aziz Yıldırım, daha önce çubuklu formayı giyen ve adımı son dönemde Galatasaray'la da anılan Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala taraftar gözünü transferlere dikti.

Başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer hamlelerini peş peşe açıklamayı sürdürüyor.

Vedat Muriqi kararını verdi! 3 yıllık anlaşma sağlandı

3 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'na göre; Aziz Yıldırım, adı son dönemde Galatasaray'da anılan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Muriqi'n Fenerbahçe'ye 3 yıl için imza atacağı iddia edildi.

Vedat Muriqi kararını verdi! 3 yıllık anlaşma sağlandı

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten Vedat Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Vedat Muriqi, Türkiye'de yerli futbolcu statüsünde sayılıyor.

Vedat Muriqi kararını verdi! 3 yıllık anlaşma sağlandı

LA LİGA'DA 23 GOL ATTI

Bu sezon LaLiga’da etkili bir grafik ortaya koyan yıldız futbolcu ise 37 maçta 23 gol atarken 1 de asist yaptı. Muriqi gol krallığı listesinde 25 gollü Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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