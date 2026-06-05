Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in listedeki isimlerle yaptığı görüşmelerin ardından karar verildi. Başkan Serdal Adalı, saat 16.00'da Vincenzo Italiano ile İstanbul'a geliyor. Hayal kırıklıklarıyla geçen sezonun ardından Sergen Yalçın'a veda eden siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam için açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Vincenzo Italiano oluyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla birlikte bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelecek.

Vincenzo Italiano

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Görüşmelere başladığımız teknik direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ITALIANO'NUN KERİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano, sonrasında Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Deneyimli teknik adam, 466 maçta 211 galibiyet, 117 beraberlik ve 138 yenilgi aldı.

Fiorentina'ya Konferans Ligi'nde final oynatan Italiano, Bologna'da kupa kazandı.

Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek, İtalya Kupası'nı kazanan İtaliano, kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirdi. 48 yaşındaki hoca, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

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