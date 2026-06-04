Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 2015-2019 ve 2022-2023 arasında görev yapan Şenol Güneş, hakkında çıkan iddialar ve siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın başında 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan, son olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük ve futbol direktörlüğü yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda göreve gelmek için beklentisi olmadığını belirtirken, taraftarının sevgisini kaybetmek istemediğini vurguladı.

"İTİBARIMIZI SEDELEMEYE İZİN VERMEYİZ"

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, "10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır" özlerini sarf etti.

Şenol Güneş, Beşiktaş dışında Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli Takım, Seoul ve Bursaspor'u da çalıştırdı.

"OLMAYAN BİR İŞİ KONUŞMAYALIM"

Şenol Güneş, "Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman 'Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir' dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem. Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil" değerlendirmesini yaptı.

BELGESEL SÜRPRİZİ

Yeni proje içerisinde yer aldığını belirten 74 yaşındaki teknik adam, "Belgesel işim var, onunla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemli.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini belirterek "Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım" demişti.

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